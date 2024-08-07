«ВСУ никогда так сильно не бомбили»: житель Суджи ответил, что происходит в городе

Мужчина по имени Евгений из города Суджа (Курская область), который сейчас атакован украинской армией, рассказал о ситуации на месте. По словам курянина, ВСУ никогда так сильно не бомбили Суджи — обстрел ведется на протяжении целого дня. Видео с мужчиной публикует RT .

Евгений заявил, что украинские войска атаковали Суджи из минометов и реактивных систем залпового огня «Град». Сам мужчина успел покинуть населенный пункт, однако там у него осталось хозяйство и все вещи семьи.

Минобороны России докладывало, что за сутки боевых действий в приграничье Курской области украинские силы потеряли до 260 военных и полсотни единиц бронетехники. Российские военные также уничтожили семь танков ВСУ.

Российские армейские подразделения и погранслужба ФСБ продолжают оттесняют силы ВСУ к российско-украинской границе.