«Сваха миллионеров» напала на журналистов, назвавших ее инфоцыганкой

Директор академии «Счастливая семья» Светлана Рожнова, более известная как «сваха миллионеров» Лана Ланская, вместе с супругом напала на съемочную группу газеты «Известия» . Издание опубликовало кадры конфликта, произошедшего в московском ресторане Bocconcino.

Ланская заявляла, что журналистка назвала ее инфоцыганкой. После этого она сказала своему мужу, чтобы тот забрал у девушки телефон. Также супруги отняли у представителей прессы микрофон и отказались его возвращать.

«После неудобных вопросов Ланская и ее супруг по отношению к нашим коллегам применили рукоприкладство, а также отобрали микрофон», — пишет издание в своем Telegram-канале.

На место инцидента вызвали полицию.

Лана Ланская, по паспорту — Светлана Рожнова, именует себя «свахой миллионеров». Она утверждает, что владеет собственным агентством, а ее клиентура — успешные мужчины.

«В элитном агентстве свахи невест подбирают по определенным критериям. Если девушки не подходят, им предлагают пройти спецкурсы от Ланской», — добавляют «Известия».