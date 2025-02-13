Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причину крушения танкера

Состоялось заседание суда, в ходе которого представитель компании «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефти-239») предположил, почему танкер потерпел крушение в Керченском проливе, сообщает РИА Новости .

По его словам, судно потерпело крушение, потому что испытало «ветроволновую нагрузку, превысившую конструктивные возможности корпуса».

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате один человек погиб, также в районе ЧП произошел разлив мазута.

Нефтепродукты прибило к берегам Крыма и Краснодарского края, на Кубани был введен режим ЧС. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее компания-судовладелец заявила о намеренной посадке кормы «Волгонефти-239» на мель. В «Волгатранснефти» подчеркнули, что экипаж специально сделал это для предотвращения дальнейшего разлива мазута.