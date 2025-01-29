Судовладелец заявил о намеренной посадке кормы «Волгонефти-239» на мель

В компании «Волгатранснефть», которая является владельцем танкера «Волгонефть-239», заявили, что экипаж намеренно посадил судно на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае для предотвращения дальнейшего разлива оставшегося после крушения в танках мазута, сообщает ТАСС .

В «Волгатранснефти» подчеркнули, что во время крушения танкер переломился по миделю, в районе третьего и четвертого танков. Капитан корабля не стал эвакуировать команду и приказал двигаться задним ходом на кормовой части судна на отмель.

«Капитан в данной аварийной ситуации принял единственно правильное решение, предотвратил дальнейшее крушение судна и дальнейший разлив нефтепродуктов», — отметили в компании.

Ранее правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.