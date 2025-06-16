Судорожный приступ произошел у звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Попова

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова произошел судорожный приступ. На место приехали врачи, привели его в чувство и хотели госпитализировать, но он отказался, сообщает Mash .

Первые приступы у актера случились в 2018 году, тогда на обследовании врачи обнаружили астроцитому. Существует несколько видов данных опухолей разной степени злокачественности.

Доктора удалили новообразование, после чего назначили противосудорожную терапию. Попов перестал принимать ее в 2021 году.

Ранее у звезды «Полицейского с Рублевки» Сергея Бурунова обнаружили долг перед ФНС на сумму около 11 млн рублей. Актер получает гонорары за съемки через открытое на его имя ИП. Затем артист опроверг эту информацию.