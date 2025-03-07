Сергей Бурунов отрицает, что что-то должен ФНС

Звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов опроверг, что у него накопились миллионные долги перед Федеральной налоговой службой, сообщает SHOT .

Представители артиста прокомментировали информацию о его задолженностях. По их словам, произошел технический сбой.

Бурунов заявляет, что у него в данный момент нет долгов перед ФНС.

Ранее появились сообщения о том, что у артиста есть долг, который составляет 10,824 млн рублей. Уточнялось, что если Бурунов не погасит его, то ему могут заблокировать счета.