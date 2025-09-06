сегодня в 10:56

Судно с пшеницей терпит бедствие в Ростовской области

В Ростовской области терпит бедствие судно с пшеницей. На борту находятся более 10 членов экипажа, сообщает SHOT .

Сухогруз «Русич-5», отходя от гидроузла, сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск. Экипаж состоит из 12 человек, пострадавших нет. Разлива топлива пока не зафиксировано.

На место происшествия направлены два буксира. По предварительной информации, «Русич-5» не перекрыл пространство на реке.

Сухогруз «Русич-5», имеющий длину 128 метров и ширину 16 метров, ходит под флагом РФ.

Ранее в 5 км от черноморского побережья Новороссийска произошел разлив более тонны нефтепродуктов. Топливо вылилось из танкера T. Semahat, прибывшего из турецкого порта Керфез под флагом республики.