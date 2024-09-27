Судмедэксперты: дети под Красноярском погибли из-за отравы для насекомых

Следствие получило предварительные данные судебно-химической экспертизы. По мнению специалистов, отравление детей в Красноярском крае произошло из-за попадания в организм компонентов инсектицидного неустановленного средства, сообщает пресс-служба местного главка СК России.

Эта версия сейчас рассматривается как приоритетная.

Проведение судебных химических экспертиз по данному делу продолжается.

Трагедия произошла вечером 20 сентября. Семья из Красноярского края — супруги и четверо детей — ели пельмени и курицу из магазина. После этого они почувствовали себя плохо, с симптомами отравления их доставили в больницу.

В результате скончались четверо детей. Следователи сначала считали, что в трагедии виноваты отравленные пельмени и куриное мясо. Но потом выяснилось, что семья могла отравиться во время использования дихлофоса «Варан».