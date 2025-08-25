Суд в Щелкове арестовал четвертого участника избиения футболиста

Суд в Щелкове избрал меру пресечения четвертому участнику избиения 20-летнего футболиста. Его отправили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья .

Ранее правоохранители задержали и арестовали троих нападавших. Затем был вычислен четвертый злоумышленник. Им оказался 32-летний мужчина. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО до 17 октября 2025 года. Мужчина в ходе допроса свою вину не признал.

По данным следствия, рано утром 17 августа четверо мужчин вступили в конфликт с 20-летним парнем возле бара Underground в Щелкове на Пролетарском проспекте. В ходе ссоры они напали на него и жестоко избили.

Футболист был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. Он скончался в больнице спустя несколько дней после происшествия.