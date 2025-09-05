Суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, зарезавшего собственную бабушку

Люблинский районный суд Москвы избрал меру пресечения Алексею П., который обвиняется в жестокой расправе над родной бабушкой, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд отправил мужчину под стражу на время расследования.

Фигуранту предстоит провести в СИЗО два месяца.

Ранее труп женщины, родившейся в 1935 году, нашли в квартире дома на улице Братиславской. Следствие установило, что она скончалась от ударов ножом. По подозрению в убийстве был задержан ее внук 1989 года рождения.