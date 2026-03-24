Суд в Москве арестовал устроившего смертельный пожар циркача Чернова

Таганский районный суд Москвы 24 марта отправил под стражу на два месяца циркача Евгения Чернова. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум или более людям, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По информации правоохранителей, Чернов ночью пил алкоголь и курил сигареты. Из-за этого случился пожар в его квартире.

Огонь перешел на квартиры, расположенные по соседству.

В отправке циркача под домашний арест суд отказал.

Примерно в 04:00 23 марта произошел пожар в многоэтажке на улице Николоямской в Москве. Погибли четыре человека.

Возгорание началось в квартире Чернова. Мужчина признался, что курил, сидя в кресле, и уснул. Он работал цирковым артистом с 1967 по 1976 год. Затем преподавал актерское мастерство, клоунаду, историю эстрады, цирка.

