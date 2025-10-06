Суд рассмотрит дело на актрису Троянову*, разжигавшую ненависть к русским

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении российской актрисы Яны Трояновой*, которую будут судить в том числе за разжигание ненависти к русским, а также за призывы к осуществлению террористической деятельности. Актриса уже заочно арестована и объявлена в розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

В ходе расследования выяснилось, что Троянова* в июне 2024 года дала интервью зарубежному каналу, находясь вне России. По данным следствия, в своем выступлении она критиковала спецоперацию и высказала мнения, которые правоохранительные органы расценили как разжигание национальной розни.

Следователи считают, что слова Трояновой* содержали призывы к насилию в отношении русских и формировали враждебное отношение к ним по национальному признаку. Видео беседы позже появилось в открытом доступе и стало доступно для просмотра всем желающим.

Также сообщается, что Троянова*, проживая за границей с апреля по сентябрь 2025 года и зная о своих двух административных наказаниях за нарушение правил для иноагентов, намеренно не подала в Минюст России обязательные отчеты за первый квартал, первое полугодие и второй квартал 2025 года, чем нарушила требования закона.

Дело в отношении актрисы уже передано во 2-й Западный окружной военный суд. Троянову* обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично», ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Ранее сообщалось, что Троянову* объявили в международный розыск. Звезда сериала «Ольга» покинула Россию после начала специальной военной операции.

* Физлицо признано иноагентом и внесено в список террористов и экстремистов в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.