Актрису Яну Троянову* объявили в международный розыск

Завершилось расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*. Звезду сериала «Ольга» объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

В сообщении говорится, что высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку. Актриса резко говорила о русских.

В июле прошлого года Троянову* внесли в список террористов и экстремистов. Перед этим прокуратура потребовала возбудить дело в отношении актрисы по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ее обвиняют в преступлении, направленном на разжигание вражды по национальному признаку в отношении русских.

Троянова* выступила с утверждением, что россияне сегодня заслуживают, «когда им кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“».

* Физлицо признано иноагентом и внесено в список террористов и экстремистов в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.