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Актрису Яну Троянову* внесли в список террористов и экстремистов в РФ

Актрису Яну Троянову* признали террористом и экстремистом в РФ. Решение вынес Росфинмониторинг, сообщает РИА Новости .

Фамилия и имя артистки появились в соответствующем перечне во вторник.

Троянова* родилась в Екатеринбурге в 1973 году. Она прославилась благодаря своим ролям в таких кинопроектах, как «Жить», «Кококо», «Ольга».

Также в список террористов и экстремистов попал Роман Машовец, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее прокуратура потребовала возбудить дело в отношении Трояновой* по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ее обвиняют в преступлении, направленном на разжигание вражды по национальному признаку в отношении русских.

Троянова* выступила с утверждением, что россияне сегодня заслуживают, «когда им кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“».

*Признана иноагентом, террористом и экстремистом в РФ.