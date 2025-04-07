Суд приговорил режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил режиссера, директора ООО «Корпорация Русская Фильм группа» Алексея Петрухина к 4 годам тюремного заключения в колонии строгого режима и штрафу за покушение на посредничество во взятке, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал режиссера виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Он взят под стражу в зале суда.

Петрухин был задержан 5 сентября прошлого года за посредничество во взятке. Он является сценаристом одного из самых провальных российских фильмов.

Ранее суд арестовал высокопоставленного чиновника из Минобороны РФ Юрия Кожевникова по делу о взятке. Защите отказали в отправке подсудимого под домашний арест.