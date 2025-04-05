Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова по делу о взятке Общество 05 апреля 2025 12:10 Фото - © телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Столичный суд заключил под стражу начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрия Кожевникова. Его подозревают в совершении преступлений по двум частям статьи уголовного кодекса, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кожевникова подозревают в совершении преступлений по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере»), части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в особо крупном размере»). Его заключили под стражу на 1 месяц 22 дня. Защита просила отправить подозреваемого под домашний арест. Однако суд отказал. Ранее у чиновника Росприроднадзора обнаружили имущество на 480 млн рублей.