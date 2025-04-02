У чиновника Росприроднадзора нашли имущество на 480 млн руб

Чиновник Росприроднадзора не объяснил происхождение своего имущества на 480 млн рублей, теперь его хотят обратить в доход государства, сообщает ТАСС .

Речь идет о руководителе одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора. У него нашли имущество на 480 млн рублей.

Однако чиновник не смог объяснить, откуда оно у него взялось. То есть законность происхождения имущества не была установлена.

Теперь имущество чиновника хотят обратить в доход государство. Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что иск уже об изъятии этих активов находится в суде.

Имущество чиновника Росприроднадзора уже арестовано.

Ранее экс-сотрудников Минобороны РФ обвинили во взятке более 5,5 млн рублей. До этого военных уже обвиняли в аналогичном преступлении. Общая сумма взяток составила около 16 млн рублей.