Mash: автора провального российского фильма Петрухина задержали по делу о взятке

Режиссер Алексей Петрухин, который написал сценарий для одного из самых провальных российских фильмов, был задержан за посредничество во взятке. Об этом сообщает Mash .

Петрухину принадлежит фирма, занимающаяся съемкой фильмов, — «Русская фильм группа». Она позаимствовала у РФ через «Фонд кино» около 300 млн рублей на съемку картины «Тайны печати дракона». В ней участвовали известные зарубежные актеры — Рутгер Хауэр, Арнольд Шварцнегер и Джеки Чан.

Однако в 2020 году «Фонд кино» обратился в суд и потребовал у РФГ вместе со своим главой Петрухиным вернуть 180 млн рублей и проценты за то, что «Тайна печати дракона» провалилась в прокате. При бюджете 49 млн долларов, сборы в мире составили менее 20 млн. Суммарно к компании подали иск на сумму 313 млн рублей.

Сейчас Петрухина, по данным Mash, задержали за посредничество во взятке. Ему запрещено выполнять определенные действия.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще делают выбор в пользу отечественных фильмов. Доля кинолент производства РФ в кассе кинотеатров достигла 60,6%.