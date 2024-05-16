Суд приговорил Елену Прочаковскую к годам лишения свободы из-за мошенничества
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Суд приговорил руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую к 2 годам лишения свободы условно из-за мошенничества, сообщает «Коммерсант».
Приговор по данному делу был вынесен 15 мая Красногорским городским судом.
Как стало известно, женщина в июне 2017 года работала старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации Красногорска.
Она фиктивно устроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста. Но зарплатная карта работника находилась у подсудимой.