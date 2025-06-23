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Суд оштрафовал убийцу Коэна за насмешки над расчлененной в мясорубке девушкой

Во Владивостоке Виктора Коэна оштрафовали на 60 тыс. рублей за сделанный им мерч с насмешками над убитой девушкой. Это решение вынес Фрунзенский суд, сообщает SHOT .

Виктор Коэн отсидел 10 лет за убийство Галины Колядзинской, которая была его девушкой. Останки жертвы он измельчил в мясорубке. После выхода из тюрьмы Коэн стал блогером. Мужчина сделал мерч с отсылками к своему преступлению с надписью «Мясорубка правосудия».

Следователи провели проверку его действий, они рассматривали продажу таких футболок на наличие состава преступления по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Коэн снимал тиктоки, где насмехался над убитой девушкой, и давал интервью, где подчеркивал, что ему нравится внимание.