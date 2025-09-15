сегодня в 15:40

Суд на 2 месяца арестовал напавших на контролера в подмосковной электричке

Дорогомиловский районный суд Москвы на 2 месяца арестовал фигурантов уголовного дела о хулиганстве в вагоне подмосковной электрички, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Инцидент произошел 12 сентября в электричке на перегоне станций Подольск — Столбовая Курского направления МЖД. Из-за отсутствия билетов трое мужчин устроили конфликт с контролером и пассажирами в вагоне электропоезда. Злоумышленники угрожали ножом, оскорбляли пассажиров и пытались избить мужчину, который вступился за женщину-контролера.

Правоохранительные органы установили личности и задержали подозреваемых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Суд избрал меру пресечения Гасану Д., Магомедрасулу К. и Нури М. в виде лишения свободы сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.