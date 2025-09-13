сегодня в 15:27

3 мужчин задержали за конфликт с контролером в подмосковной электричке

Сотрудники Восточного следственного отдела на транспорте ЗМСУ на транспорте СК РФ открыли уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Трое мужчин, предположительно, угрожали контролеру-кассиру и пассажирам в подмосковной электричке, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 12 сентября в электрическом поезде, ехавшем из Волоколамска в Серпухов на перегоне станций «Подольск-Столбовая» Курского направления Московской железной дороги. Трое мужчин не заплатили за проезд. Они, предположительно, достали нож и применили насилие против контролера-кассира и пассажиров.

В тот же день личности мужчин удалось выяснить. Их нашли и задержали правоохранители.

Сотрудники следствия планируют просить суд отправить троих мужчин под стражу. Сейчас дебоширы задержаны на двое суток.