Суд арестовал мать убитого отчимом 7-летнего мальчика в Калининградской области

В Калининградской области суд встал на сторону обвинения и арестовал 30-летнюю мать семилетнего мальчика, которого убил отчим, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры .

Следствие обвиняет женщину в преступлениях, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса России — «Истязание», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Фигурантка будет находиться под стражей до 3 апреля 2025 года включительно.

На заседании суда также находился представитель прокуратуры, который поддержал ходатайство об аресте жительницы Черняховска.

Ранее сообщалось, что тело убитого семилетнего мальчика нашли в водоеме. Туда его спрятал отчим мальчика, который уже признался в его убийстве.

Мать и отчим изначально пытались скрыть факт убийства ребенка и даже участвовали в его поисках. Однако женщина не выдержала первой и рассказала правду о судьбе маленького сына.