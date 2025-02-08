Суд арестовал мать убитого отчимом 7-летнего мальчика в Калининградской области
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В Калининградской области суд встал на сторону обвинения и арестовал 30-летнюю мать семилетнего мальчика, которого убил отчим, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие обвиняет женщину в преступлениях, предусмотренных сразу тремя статьями Уголовного кодекса России — «Истязание», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Фигурантка будет находиться под стражей до 3 апреля 2025 года включительно.
На заседании суда также находился представитель прокуратуры, который поддержал ходатайство об аресте жительницы Черняховска.
Ранее сообщалось, что тело убитого семилетнего мальчика нашли в водоеме. Туда его спрятал отчим мальчика, который уже признался в его убийстве.
Мать и отчим изначально пытались скрыть факт убийства ребенка и даже участвовали в его поисках. Однако женщина не выдержала первой и рассказала правду о судьбе маленького сына.