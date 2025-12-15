сегодня в 13:48

Суд арестовал извращенца, схватившего блогершу за ягодицу в метро Москвы

Басманный районный суд Москвы назначил наказание мужчине, который потрогал блогершу Ксению Карпову за ягодицу в метро Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Решение было принято 15 декабря. Суд признал Евгения Е. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство).

Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Карпова снимала видео в метро Москвы, когда незнакомец потрогал ее за ягодицу. Блогерша написала заявление в полицию.

Однако она сама тоже была привлечена к ответственности из-за того, что загораживала проход. Ее оштрафовали.

