Суд признал виновной блогершу, которую схватили за ягодицу в метро Москвы

Столичную блогершу признали виновной за то, что девушка загораживала проход извращенцу, который схватил ее за ягодицу на станции столичного метрополитена, сообщает 112 .

Накануне стало известно, что известная блогерша Ксения Карпова снимала видео на станции метро, когда незнакомец потрогал ее за ягодицу. Возмущенная девушка обратилась в полицию, извращенца задержали.

Однако молодой человек подал встречное заявление. Он утверждал, что Карпова во время съемок видео бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход.

В четверг суд признал блогершу виновной. Ксения подтвердила, что суд признал ее виновной в том, что она «загородила проход». Дело о поведении мужчины также скоро будет рассмотрено.

