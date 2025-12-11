Суд признал виновной блогершу, которую схватили за ягодицу в метро Москвы
Столичную блогершу признали виновной за то, что девушка загораживала проход извращенцу, который схватил ее за ягодицу на станции столичного метрополитена, сообщает 112.
Накануне стало известно, что известная блогерша Ксения Карпова снимала видео на станции метро, когда незнакомец потрогал ее за ягодицу. Возмущенная девушка обратилась в полицию, извращенца задержали.
Однако молодой человек подал встречное заявление. Он утверждал, что Карпова во время съемок видео бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход.
В четверг суд признал блогершу виновной. Ксения подтвердила, что суд признал ее виновной в том, что она «загородила проход». Дело о поведении мужчины также скоро будет рассмотрено.
