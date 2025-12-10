Незнакомец облапал блогершу Карпову в метро Москвы прямо при записи видео

Известная блогерша Ксения Карпова снимала видео в метро Москвы, когда незнакомец потрогал ее за ягодицу. Московская полиция уже задержала извращенца, сообщает Baza .

Пока девушка снимала контент, незнакомый мужчина подошел к ней и шлепнул по ягодице, после чего пошел дальше. Карпова была ошарашена и успела лишь слегка ударить извращенца по рукам.

Отойдя на несколько метров, парень прокричал: «В полицию пойдешь?» Блогерша действительно написала заявление. Она показала правоохранителям видеозапись, на которую попали действия извращенца. Также данное видео девушка опубликовала в своих соцсетях, где у нее около 300 тыс. подписчиков.

Мужчину оперативно задержали. Его допрашивают.

Карпова — известная блогерша. Она занимается актерским мастерством, пением, ведет собственное шоу и продюсирует проекты.

Ранее в Екатеринбурге подросток-извращенец потерся о девочку, имитируя половой акт. Он пристал к ней прямо у подъезда, камера зафиксировала его действия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.