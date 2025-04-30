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Суд арестовал фигурантов дела о краже у участников СВО в Шереметьеве

Басманный суд Москвы отправил под стражу фигурантов дела о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. В СИЗО отправили шесть человек, сообщает ТАСС . РИА Новости

По версии следствия, фигуранты были участниками преступного сообщества. Они объединились, чтобы красть деньги у участников спецоперации, которые прибывали в аэропорт Шереметьево.

Для обогащения преступники крали, вымогали и совершали другие мошеннические действия. На какой срок фигурантов отправили под стражу, не сообщается.

Ранее в Донецке сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли деятельность двух местных жителей, которые под видом сотрудников ведомства занимались вымогательством. Злоумышленники угрожали гражданам физической расправой, требуя передачи денежных средств.