Студент поджег электростанцию, оставив без света тысячи людей в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске студент поджег электрическую подстанцию №19. В итоге без света остались тысячи людей, а поджигатель продолжил ждать, когда мошенники вернут ему за преступление 200 тысяч рублей, сообщает Baza .

23-летний студент местного педагогического колледжа попался на уловку мошенников. Его заставили взять кредит и перевести все средства на счета преступников. Деньги ему пообещали вернуть, но для этого он должен поджечь электростанцию.

В итоге парень поджег 20 марта электрощит одного из трансформаторов. Оперативные службы быстро потушили огонь, но ремонтные работы затянулись на 6 часов. Все это время без света сидели 56 многоквартирных домов и 1700 частных построек.

Правоохранители задержали обманутого студента. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее в Вязьме нашли и задержали 15-летнего подростка, который поджег военно-патриотический музей и попал на камеры видеонаблюдения. Юноша признался, что за преступление должен был получить 320 тыс. рублей, но его обманули.