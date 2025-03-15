Поджигателем военно-патриотического музея в Вязьме оказался 15-летний подросток

В Вязьме нашли и задержали 15-летнего подростка, который поджег военно-патриотический музей и попал на камеры видеонаблюдения. Юноша признался, что за преступление должен был получить 320 тыс. рублей, но его обманули, пишет Baza .

15-летний подросток на видео рассказал, что искал подработку. В какой-то момент неизвестные добавили его в группу в Telegram, где публиковались различного рода предложения заработать денег. Одним из таких предложений и был поджог музея.

Юноша не сразу согласился пойти на преступление, но в итоге его уговорили. После того как он устроил пожар, выяснилось, что 320 тыс. ему не заплатят, пока он не совершит еще одно преступление. От второго задания подросток отказался.

В настоящее время в отношении задержанного юноши возбудили уголовное дело по статье о совершении теракта. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.