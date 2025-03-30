«Стрелок из Бибирево» получил 4,5 года тюрьмы

Мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы, отправили в колонию на 4,5 года

Мужчина, устроивший стрельбы из окна квартиры на севере Москвы, получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В июне прошлого года 51-летний Александр Ш. в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна своей квартиры на Костромской улице. Мужчине помещали звуки с улицы.

Всего он нанес не менее 6 выстрелов из пружинно-поршневой пневматической винтовки по прохожим и проезжающему электробусу. В результате стрельбы легкий вред здоровью получили двое прохожих. Также ущерб почти в 27 тыс. рублей получил общественный транспорт.

Правоохранительные органы задержали мужчину. В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Суд признал Александра Ш. виновным и назначил наказание в виде 4,5 лет тюремного заключения в колонии общего режима.