«Страшный взрыв у двери»: девочка рассказала о нападении на школу в Уфе

Ученица уфимской школы поделилась деталями атаки на учебное заведение, совершенной подростком. По словам несовершеннолетней, в какой-то момент прямо у двери в один из кабинетов прогремел страшный взрыв, сообщает РЕН ТВ .

В момент происшествия девочка отвечала на контрольные вопросы у доски. Она вспомнила, что внезапно ощутила резкий запах пороха, за которым последовали взрывные звуки. Затем кто-то начал настойчиво стучать и пытаться открыть дверь.

«У нас около двери петарда лежала», — уточнила школьница.

Еще один ученик сообщил, что злоумышленник заранее объявил о своих намерениях в соцсетях. Подросток разместил сообщение, в котором указал, что завтрашний день (3 февраля — ред.) станет для него последним в школе.

По словам мальчика, нападавший жаловался на непонимание со стороны преподавателей, выражал неудовлетворенность жизнью и говорил о своей нестабильности.

Ранее сообщалось, что девятиклассник принес оружие в школу в Уфе, где совершил нападение. Предварительно установлено, что пострадал учитель истории. На момент публикации заметки злоумышленник задержан сотрудниками Росгвардии и полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

