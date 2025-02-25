Страшный пожар в Подмосковье унес жизнь 16-летнего мальчика-инвалида

В деревне Машино-Дубки в Сергиево-Посадском городском округе произошел страшный пожар. Загорелся двухэтажный дом, внутри которого находился 16-летний мальчик-инвалид. Спасти ребенка не удалось, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Пожар вспыхнул в 08:30. Мать редко отлучалась из дома, все время она посвящала больному сыну. В этот день женщина ненадолго уехала, чтобы отвезти младшего ребенка в детский сад. По приезде она увидела, что дом полыхает.

Женщина пыталась разбить окна, открывала двери, но прорваться через густой дым и пламя не получалось. Ей попытались помочь соседи. Мальчик не смог спастись из-за проблем со здоровьем.

Ранее в доме на улице Академика Варги в районе Теплый Стан в Москве загорелся подъезд. Пожар произошел в консьержной. Некоторые жильцы надышались угарным газом. Сотрудники МЧС смогли спасти 8 человек.