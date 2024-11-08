Страшная смерть: рабочего завалило песком в Москве

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Рабочего одной из столичных стройплощадок завалило песком. Мужчина задохнулся и погиб на месте, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел в пятницу в первой половине дня. Мужчина работал на стройплощадке на улице Автозаводской, в районе бывшего ЗИЛа.

В какой-то момент рабочего засыпало песком. Откапывали его слишком долго. В результате мужчина задохнулся и скончался.

Причины и обстоятельства произошедшего не раскрываются.

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