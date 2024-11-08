Страшная смерть: рабочего завалило песком в Москве
МК: рабочего насмерть завалило песком на юге Москвы
Фото - © Медиасток.рф
Рабочего одной из столичных стройплощадок завалило песком. Мужчина задохнулся и погиб на месте, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в пятницу в первой половине дня. Мужчина работал на стройплощадке на улице Автозаводской, в районе бывшего ЗИЛа.
В какой-то момент рабочего засыпало песком. Откапывали его слишком долго. В результате мужчина задохнулся и скончался.
Причины и обстоятельства произошедшего не раскрываются.
Ранее в Кузбассе два сантехника надышались газами в канализации. Они умерли на месте.