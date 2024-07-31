В Кузбассе два сантехника надышались газами в канализации и умерли на месте
В Гурьевске двое рабочих задохнулись в канализационном колодце
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Двое рабочих погибли, еще один находится в реанимации после ЧП в городе Гурьевске Кемеровской области. По предварительной информации, трое молодых сантехников проводили работы в канализационном колодце, когда надышались опасными газами, сообщает «Сiбдепо».
Трагедия произошла днем среды, 31 июля. Согласно опубликованным данным, три сантехника спускались в колодец для проведения работ с канализацией, однако уже в подземелье двое из них задохнулись.
Третьего сотрудника увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Тела погибших позже были подняты из колодца сотрудниками МЧС. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.