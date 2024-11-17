«Страна»: ВС РФ нанесли самый мощный удар по Киеву за последние 3 месяца
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Российские войска 17 ноября нанесли самый мощный за последние три месяца удар по Киеву. Во время атаки использовали разные боеприпасы, сообщает украинское СМИ «Страна» со ссылкой на заявление военной администрации города.
Российские войска ударили по Киеву крылатыми ракетами Х-101/55 и «Кинжалами». Также наносились удары баллистическими ракетами Искандер-М, ракетами «Циркон», крылатыми «Калибр» и ударными беспилотниками.
Тревога над Киевом не стихала на протяжении пяти часов.
Ранее сообщалось, что российские войска 17 ноября нанесли удары по критически важным целям на территории Украины. Были атакованы, в том числе объекты энергетической инфраструктуры.