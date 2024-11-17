сегодня в 11:07

«Страна»: ВС РФ нанесли самый мощный удар по Киеву за последние 3 месяца

Российские войска 17 ноября нанесли самый мощный за последние три месяца удар по Киеву. Во время атаки использовали разные боеприпасы, сообщает украинское СМИ « Страна » со ссылкой на заявление военной администрации города.

Российские войска ударили по Киеву крылатыми ракетами Х-101/55 и «Кинжалами». Также наносились удары баллистическими ракетами Искандер-М, ракетами «Циркон», крылатыми «Калибр» и ударными беспилотниками.

Тревога над Киевом не стихала на протяжении пяти часов.

Ранее сообщалось, что российские войска 17 ноября нанесли удары по критически важным целям на территории Украины. Были атакованы, в том числе объекты энергетической инфраструктуры.