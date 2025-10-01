Страдает лудоманией: подробности о подозреваемом в убийстве семьи на Урале

Ильмир, которого подозревают в убийстве жены и дочек, страдал лудоманией. Из-за этого у мужчины с женой постоянно были конфликты, сообщает Baza .

Ранее в Ульяновске бабушка хотела навестить внучек, но нашла в квартире тела 27-летней невестки и девочек. Отец семейства открыл дверь с окровавленными руками и сначала сказал, что на семью напали неизвестные.

Он работал в компании по установке пластиковых окон, но все время проигрывал деньги в онлайн-казино. Мужчина влезал в долги и занимал до 50 тыс. рублей в неделю, он все время надеялся «отбить» потерянные суммы.

На этой почве он постоянно ссорился с женой. Семья сильно нуждалась в деньгах. Супруга подозреваемого влезала в кредиты, но не могла их выплачивать. Только по суду она должна была разным банкам свыше 130 тыс. рублей.

