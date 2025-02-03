Столичный ТЦ «Щука» закрыли после взрыва в ЖК «Алые паруса»

После взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса» торговый центр «Щука» закрыли для посещения, сообщает РИА Новости .

ТЦ находится недалеко от ЖК, где в понедельник утром прогремел взрыв.

Опубликовано видео обстановки у ТЦ. В ролике показано, что у торгового центра закрыты двери, люди толпятся возле входа и ожидают, когда можно будет зайти внутрь. При этом обстановка спокойная.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» прогремел утром в понедельник. Предварительно, сдетонировало СВУ, установленное под потолком подъезда. Пострадали 5 человек — они в тяжелом состоянии, еще один погиб.