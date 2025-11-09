Столичная пенсионерка отдала мошенникам более 27,8 млн руб за «услуги связи»

Мошенники связались со столичной пенсионеркой и убедили ее передать им паспортные данные якобы за перерасчет оплаты за услуги связи. Затем они «развели» ее на 27,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Неизвестный связался с женщиной и представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи. Он заявил, что в договоре есть ошибки в паспортных данных, и убедил пенсионерку продиктовать их. Мужчина уверял, что после корректировки информации и перерасчета женщина не будет платить за телефон 6 месяцев.

Как только жертва выполнила все условия, звонок прервался. Затем женщине позвонил якобы представитель правоохранительных органов. Он угрожал отправить пенсионерку в тюрьму, а затем убедил ее передать курьеру 600 тыс. рублей.

После этого лжесиловик заставил женщину купить новый телефон и сим-карту, а также, а также 1 кг золота за 9 млн рублей. Все сбережения и купленное золото пенсионерка отдала курьеру. Кроме того, женщина, якобы принимая участие в поимке «черных риэлторов», продала свою квартиру, но деньги не получила, потому что аферисты убедили ее в фиктивности сделки. Она покинула свое жилье и переехала в съемное.

Когда женщина, наконец, решила вернуться, она обнаружила, что ее вещи пропали, а замки сменили. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств мошенничества.

Ранее в городе Александрове Владимирской области 84-летняя пенсионерка помогла полицейским задержать мошенника, который пытался похитить у нее деньги. Аферист вместо банкнот получил фальшивые купюры на сумму в 1,7 млн рублей.

