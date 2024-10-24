Ставка ценой в жизнь: военный совершил суицид после крупного проигрыша в казино
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В Мурманской области российский солдат покончил с собой после того, как проиграл 900 тыс. рублей в онлайн-казино. Эти деньги ему с женой подарили на свадьбу, сообщает Baza.
23-летний военнослужащий был начальником вещевой службы в части Мурманской области. В начале 2024 года он женился на возлюбленной.
Со временем боец начал активно играть в онлайн-казино. Сначала делал маленькие ставки, но постепенно увеличивал суммы.
Примерно к июлю солдат проиграл в казино около 500 тыс. рублей. На этом этапе супруга уговорила его перестать играть.
Хоть военный и хотел отыграться, он смог продержаться несколько месяцев. В начале октября возлюбленная уехала учиться в другой населенный пункт, и мужчина снова зашел в онлайн-казино.
Отыгрываться он планировал с помощью подаренных на свадьбу средств. В результате молодой человек потерял все, что имел.
Почти сразу после этого солдат перестал отвечать жене в мессенджерах и соцсетях. В итоге 23 октября она попросила приятеля проведать мужа.
Когда друг зашел домой к военному, то нашел его бездыханное тело. Мужчина покончил с собой.
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