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Пенсионерка совершила самоубийство на могиле сына в Одинцовском округе

На кладбище в селе Лайково в Одинцовском округе 82-летняя пенсионерка совершила самоубийство на могиле сына, сообщает «МК: срочные новости» .

Мужчина погиб 10 лет назад. Он разбился в автокатастрофе.

Долгое время пожилая женщина воспитывала оставшуюся с ней внучку. Но, возможно, тоска по сыну оказалась сильнее.

Ранее в Подольске 15-летняя школьница играла с папой в шахматы. Она проиграла партию и так расстроилась, что совершила суицид.