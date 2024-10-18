Пенсионерка совершила самоубийство на могиле сына в Одинцовском округе
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На кладбище в селе Лайково в Одинцовском округе 82-летняя пенсионерка совершила самоубийство на могиле сына, сообщает «МК: срочные новости».
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