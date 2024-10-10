15-летняя девочка проиграла отцу в шахматы и скончалась в Подольске

В Подольске 15-летняя школьница играла с отцом в шахматы, расстроилась из-за проигрыша и совершила суицид, сообщает Mash .

Трагедия произошла накануне около 21:00. Школьница играла с отцом в шахматы. Когда партия для нее закончилась проигрышем, она расстроилась и заплакала.

Отец, увидев слезы дочери, сообщил, что больше не планирует с ней играть. Мать же сказала девочке, чтобы та занялась уроками и подготовкой к экзаменам. После этого школьница в расстроенных чувствах закрылась у себя в комнате.

Через некоторое время родители обнаружили, что девочка покончила с собой. Известно, что школьница состояла на учете в ПДН, а у психиатра и нарколога не состояла. У нее не было вредных привычек. В школе она считала примерной ученицей.

Правоохранители возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства».

Ранее 13-летняя девочка покончила с собой в Раменском после ссоры с папой. Девочка ушла в школу, а домой так и не вернулась.