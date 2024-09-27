МК: 13-летняя девочка покончила с собой в Раменском после ссоры с папой

Трагедия произошла в подмосковном Раменском — там покончила с собой 13-летняя школьница, которая разругалась с отцом. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Как выяснилось, после развода родителей ребенок остался с отцом. Поначалу все было хорошо, но начались трудности переходного возраста. Как-то девочку даже застукали со спиртным в подъезде и поставили на учет в ПДН.

Накануне девочка в очередной раз разругалась с отцом и сказала, что переезжает к матери. Утром она ушла в школу, а вечером женщина ждала ее домой, но так и не смогла дозвониться до своего ребенка.

Рюкзак с учебниками сотрудники полиции нашли на 22-м этаже жилого дома. В одной из ее тетрадей оперативники обнаружили записку с благодарностью «тете Наташе». Родственники затрудняются сказать, кто эта женщина.