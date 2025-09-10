Стало известно состояние политического активиста Чарли Кирка после покушения

сегодня в 22:56

Состояние известного американского консервативного активиста и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка после покушения оценивается как критическое, американское издание The Associated Press (AP).

Ранее известный политический активист и лидер консервативного движения США Чарли Кирк подвергся нападению во время своего выступления перед студентами университета Юта Вэлли. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого.

Кирка с ранением шеи госпитализировали.

В СМИ распространилась информация о его смерти, однако позднее некоторые издания начали писать, что он еще жив.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, личность и мотивы которого пока не раскрываются. Стрелок отказывается давать показания, ссылаясь на Пятую поправку к конституции США.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение. Отличный парень», — прокомментировал покушение на Кирка американский лидер Дональд Трамп.