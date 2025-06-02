Стало известно состояние малыша, пострадавшего при крушении поезда под Брянском

4-месячный сын погибшего врача детского хосписа «Дом с маяком» находится в критическом состоянии. Ребенок пострадал при крушении поезда в Брянской области, сообщает SHOT .

Мать малыша, 32-летняя Виолетта Горыня, погибла во время ЧП. Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врачи также диагностировали у мальчика сразу несколько переломов.

В поезде ехала вся семья: Виолетта, ее супруг и двое сыновей — 4 месяца и 7 лет. Старший ребенок также находится в больнице с переломом плеча со смещением и ушибами. Меньше всего пострадал отец семейства — он ехал на верхней полке и отделался легкими ушибами.

Вечером 31 мая мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате ЧП погибли семь человек. Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до 97, в больницах сейчас находятся 64 человека.