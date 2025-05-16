Стало известно, почему в Кузбассе эвакуировали шахтеров

сегодня в 12:08

В Кузбассе из шахт экстренно эвакуировали горняков

В Кузбассе провели срочную эвакуацию шахтеров из двух шахт, сообщает Сiбдепо .

В пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс» рассказали, что на шахтах имени С. М. Кирова и «Комсомолец» остановились главные вентиляторы проветривания из-за аварии на внешней трансформаторной подстанции.

Шахтеры поднялись на поверхность. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее правительство предложило железнодорожные субсидии и налоговые отсрочки для шахтеров.