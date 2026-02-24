Стало известно о состоянии полицейских, раненых при взрыве у Савеловского вокзала

Фото - © ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 09:29

Двое пострадавших при взрыве в Москве полицейских находятся в больнице

Двоим сотрудникам ДПС, которые пострадали при взрыве на площади Савеловского вокзала в Москве, оказывают необходимую медпомощь в больнице, сообщает Mash .

В понедельник ночью к сотрудникам Госавтоинспекции УВД по СВАО, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования, подошел неизвестный, а затем случилась детонация взрывного устройства. Один полицейский погиб, еще два пострадали.

На данный момент пострадавшие правоохранители находятся в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают им помощь.

У сотрудников полиции диагностированы множественные осколочные раны ног, рук и тела.

