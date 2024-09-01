Стало известно название дрона, которым ВСУ атаковали Москву

Украинские войска использовали дальнобойный дрон для атаки на Москву. Об этом сообщает Mash .

По предварительной информации, украинские войска использовали для нападения на российскую столицу дрон-камикадзе PD-2. Устройство может долетать до целей на расстоянии до тысячи километров от места запуска.

Такой украинский дрон может переносить большое количество взрывчатого вещества. Его грузоподъемность составляет до 19 килограмм.

Ранее силы противовоздушной обороны РФ сбили еще два беспилотника, которые летели к целям на территории Москвы. Это произошло в Одинцово и Ленинском округе.