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Силы ПВО сбили еще два летящих к Москве беспилотника

Силы ПВО сбили еще два летящих к Москве беспилотников в Одинцово и Ленинском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в воскресенье ночью система ПВО сбивала украинские беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Московской областях.

ВСУ ночью также нанесли ракетный удар по Белгороду. Пострадавших нет.