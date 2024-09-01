Силы ПВО сбили еще два летящих к Москве беспилотника
Силы ПВО сбили еще два летящих к Москве беспилотников в Одинцово и Ленинском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам мэра, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в воскресенье ночью система ПВО сбивала украинские беспилотники в Воронежской, Брянской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Московской областях.
ВСУ ночью также нанесли ракетный удар по Белгороду. Пострадавших нет.