Стало известно, кто наиболее часто пропадает без вести в России

«ЛизаАлерт»: чаще всего в РФ пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что наиболее часто в России пропадают без вести мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, сообщает ТАСС .

«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых», — сказал Сергеев.

По его словам, анализ статистических данных показал, что чаще всего без вести пропадают мужчины в возрасте 25-45 лет. При этом пик исчезновений приходится на 40-летний возраст.

Собеседник агентства добавил, что среди причин исчезновения мужчин — «молодеющие инсульты» и другие проблемы со здоровьем. Сергеев привел пример, когда человека с недомоганием отправляют домой вместо вызова врача, что опасно для жизни.

Ранее родители участника СВО заявили, что их сын официально признан погибшим, однако его аккаунт в соцсетях продолжает находиться онлайн. По их словам, сообщения сыну прочитываются, однако ответов не поступает.