Стало известно, каким человеком был погибший первый замглавы Ставрополя Гурциев

В ночь на 29 мая в Ставрополе при взрыве на улице Чехова погиб первый заместитель главы города Заур Гурциев. Ветеран СВО был патриотом своей родины и с честью выполнял воинские обязанности. Когда началась специальная военная операция, Гурциев не сомневался ни минуты, что должен отправиться в зону соприкосновения, чтобы защитить страну и своих близких, сообщает «Победа 26» .

«Я собрал командиров своих подразделений в канцелярии, сказал: „Время настало, теперь Родина будет смотреть на нас“. У меня не было ни одного, кто хотел бы увильнуть. Был один человек, у которого была жена на позднем сроке беременности. Я сказал ему: „Я тебя оттуда отпущу проведать ее“», — публикует издание воспоминания погибшего Гурциева, который вместе с сослуживцами отправился защищать Родину.

Гурциев всегда был защитником. В детстве он заступался за ребят во дворе, где рос. В интервью для ГТРК «Ставрополье» он рассказал, что мальчишки считали его самым сильным во дворе, так как Гурциев занимался карате. Когда возникали какие-то конфликты, он выступал в роли защитника.

Взрыв, унесший жизнь Гурциева, прогремел ночью 29 мая. О гибели ветерана СВО сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Вместе с Гурциевым погиб его знакомый, который, предположительно, привел в действие взрывное устройство. Момент взрыва попал на видео. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются компетентные органы.